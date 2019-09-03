Переходила дорогу в неположенном месте: Молодая краматорчанка попала под колеса авто

В Краматорске (Донецкая обл.) в понедельник, 2 сентября, 21-летняя девушка попала под авто, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

«2 сентября около 16:30 46-летний водитель автомобиля "Шевроле", двигаясь по улице Дружбы совершил наезд на девушку, которая выйдя из маршрутного такси пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 21-летняя пешеход получила телесные повреждения. Водитель остался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

По данному факту полиция открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».