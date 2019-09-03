Эксперт рассказал, каким будет курс гривны – и почему

Первые две декады сентября Украина может прожить в режиме «доллар почти 25». Об этом «Донецким новостям» рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

По его словам, практика последних 28 лет демонстрировала, что август – самый безинфляционный месяц. «Что существенно влияет на валютную стабильность начала сентября. Поэтому две декады сентября мы можем прожить еще в режиме сегодняшних "почти 25"», – отметил Кривонос.

После 19 сентября он прогнозирует поднятие курса примерно до 26 грн за доллар. По мнению эксперта, этому будут способствовать выплаты государства кредиторам, «которые припадают на 19 число и еще пару дней после». Кроме того, есть еще ряд факторов. В частности, страна получила новый Кабмин, который сразу начал работать. «Это успокоит рынок в короткой перспективе, но первые решения уже могут будоражить рынок», – считает вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине.

Также, по его мнению, важны такие факторы, как проект государственного бюджета на 2020 год и «осенняя миссия МВФ».

«Все это вместе указывает, что октябрь и ноябрь можем прожить в условиях свободного плавания в коридоре 25,5 – 26,5 грн за доллар. А декабрь 2019 года – это уже фактически 2020 год, и курс там будет следующего года – тот, который заложат НБУ и Минфин в проект бюджета-2020. А если к тому моменту бюджет будет принят, то вообще точно будет, тот курс. Это, скорее всего, 27,0 – 27,5 грн за доллар», – заключил Андрей Кривонос.

Более подробно с мнением главы директората Ассоциации франчайзинга Украины и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Как "очень хорошо", так и "очень плохо": Эксперты рассказали о курсе гривны и формах сбережений».

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