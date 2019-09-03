В ВСУ появятся «ночные» подразделения

По решению начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью будет тратиться 70% учебного времени. Об этом сообщил на брифинге сообщил первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян, пишет «Сегодня».

«В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющих соответствующее оборудование для обучения ночью», – сказал Подолян.

По словам Подоляна, распределение учебного времени у таких подразделений составит 30/70.

«То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью», – отметил офицер.