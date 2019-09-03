На Луганщине осудили члена участковой избирательной комиссии

На Луганщине осуждена член участковой избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины за сокрытие бюллетеней. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, Попаснянским отделом Лисичанской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении члена одной из участковых избирательных комиссий в Луганской области по ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины.

«21 июля 2019 года член участковой избирательной комиссии в нарушение требований ч. 3 ст. 85 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" не выдала двум избирателям по одному избирательному бюллетеню для голосования в одномандатном избирательном округе и с целью сокрытия совершения уголовного преступления поместила вышеуказанные бюллетени в сумку другого члена территориальной избирательной комиссии», – говорится в сообщении.

«Поскольку обвиняемая полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158-1 УК Украины, приговором Попаснянского районного суда она осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 8,5 тыс. грн», – сообщили в прокуратуре.