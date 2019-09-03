На Луганщине депутата горсовета подозревают в организации «выборов» в «ЛНР»

На Луганщине заочно сообщено о подозрении депутату Алчевского городского совета 6 созыва за участие в проведении и организации «очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации).

«Житель города Алчевска Луганской области, будучи депутатом городского совета 6 созыва, по предварительному сговору с другими лицами, совершил действия, направленные на организацию и проведение 11 ноября 2018 года на территории г. Алчевска так называемых "очередных выборов главы ЛНР и депутатов народного совета ЛНР". Мужчина дал согласие на назначение себя главой так называемой "участковой избирательной комиссии" и организовал работу других ее членов», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что санкции инкриминируемых статей грозят обвиняемому от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.