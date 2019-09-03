При обмене удерживаемых лиц между Украиной и РФ может быть использована новая схема, – росСМИ

При обмене удерживаемых лиц между Украиной и Россией может быть использована новая схема работы с уголовными делами. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных по договоренности, достигнутой между сторонами, отправят в Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а судить будут заочно.

Обмен должен был состояться до 1 сентября. Источник, близкий к переговорному процессу, полагает, что проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу удерживаемых лиц.

Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.

Издание отмечает, что изначально предполагалось просто отправить 24 украинских моряка вместе с материалами возбужденных в отношении них в РФ дел в Украину. Однако после консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы. По некоторым данным, они могут покинуть «Лефортово» не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Связано это с тем, что власти Украины с самого начала признали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий.

Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, которые, скорее всего, будут работать не по договорам, а по назначению, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру РФ, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме. «Вступивший же в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые, очевидно, после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейский суд по правам человека», – сообщают в РФ.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Москва и Киев обсуждали формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда «РИА Новости» Кирилла Вышинского. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что незаконно удерживаемые в России украинцы – «не разменная монета», но украинские власти готовы выдать РФ арестованного в Украине руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на украинского политзаключенного Олега Сенцова. Позднее эта информация не подтвердилась. Обмен не состоялся.

Ранее сообщалось, что Россия может освободить незаконно удерживаемых в РФ украинцев 30 августа. Также сообщалось, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

Читайте также: