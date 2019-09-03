Суд продлил арест Цемаха, – адвокат

Суд продлил арест ключевого свидетеля в деле уничтожения самолета рейса МН17, участника незаконных вооруженных формирований «ДНР» Владимира Цемаха. Об этом рассказал его адвокат Роман Гонтарев, передают «Украинские новости».

«Ему продлили меру пресечения – арест», – сообщил Гонтарев.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене удерживаемыми лицами с Россией.

По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена. Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

После задержания спецслужбами суд в Киеве арестовал его до конца августа, а теперь продлил меру пресечения.

Напомним, в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.