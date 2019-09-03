В «ДНР» заявили о задержании мужчины за «хранение гранаты»

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) задержан за «хранение гранаты». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», сотрудники «полиции» изъяли боеприпасы у мужчины 1972 года рождения. Горловчанин сообщил, что ранее нашел гранату и несколько десятков патронов разного калибра. Мужчина решил оставить находку себе.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело», – утверждают в «республике».

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