В «ДНР» орудуют телефонные мошенники

В «ДНР» участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «республике» сообщают об «участившихся фактах телефонного мошенничества». В пример приводят случай в Шахтерске, когда в «полицию» обратилась 59-летняя пенсионерка, которая сообщила, что чуть не стала жертвой мошенников. «Со слов заявительницы, ей на мобильный телефон со скрытого номера позвонили неизвестные. Один из них представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын в настоящее время задержан, потом трубку взял другой мужчина и "голосом ее сына" сказал, что стал виновником ДТП», – утверждают в «МВД».

Там добавляют, что «для решения проблемы и освобождения сына» женщина должна была перевести на указанный номер мобильного денежные средства в размере 100 долл. Однако она не растерялась и позвонила своему сыну, который сказал, что с ним все в порядке.