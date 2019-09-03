Это не «малина», где можно 5 лет прятаться: Рада сняла с депутатов неприкосновенность

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за это сегодня, 3 сентября, проголосовали 373 народных депутата.

Перед рассмотрением законопроекта в парламенте выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Говорят, что наша наука в плачевном состоянии. Это неправда, потому что украинские депутаты сделали действительно гениальное открытие. Они нашли вечный двигатель политической жизни. Работает очень просто – сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосование, потом народ забывает, а на следующих выборах кандидатам снова есть что обещать. Это работает почти 20 последних лет, но этому гаджету время отправиться на свалку истории», – сказал он.

Президент подчеркнул, что у народных депутатов после внесения изменений в статью 80 Конституции Украины относительно их неприкосновенности сохранится определенный иммунитет.

«Они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые политические и публичные выступления. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности. Извините, но, если депутат сбивает человека, или "крышует" добычу янтаря, или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это законодательный орган государственной власти, это парламент, а не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом», – заявил Зеленский.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада ночью, 30 августа, в первом чтении проголосовала за законопроект №7203 «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)».

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