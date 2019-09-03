В центре Краматорска мужчина пытался доказать свою правоту при помощи куска бордюра

В Краматорске (Донецкая обл.) 34-летний нетрезвый мужчина угрожая убийством, ударил своего оппонента фрагментом бордюра. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба полиции города.

«Около часа ночи в субботу (31 августа, – ред.) 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии находился возле кафе по улице В. Стуса. Между ним и незнакомцем начался словесный конфликт в ходе которого фигурант начал бить оппонента ногами по голове. Пострадавший пытался сопротивляться и обхватил злоумышленника руками за туловище, мужчины упали на асфальт. Когда последний пытался еще ударить потерпевшего по голове, на место прибыл наряд полиции и помешал драке. Однако поднявшись, фигурант схватил с асфальта фрагмент бордюра и с угрозой убийства прицельно бросил его в голову своего оппонента», – рассказали в полиции.

Полицейские сразу задержали мужчину и помешали довести преступление до конца. Сейчас за покушение на убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) краматорчанину сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.