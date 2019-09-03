Концлагерь в «ДНР»: Бывший пленный рассказал о пытках в Донецке

Экс-глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин, являющийся одним из инициаторов захвата территории фонда «Изоляция» в Донецке и идеологом превращения ее в «пыточную», должен быть наказан по всей строгости закона. Как сообщают «Донецкие новости», об этом заявил бывший узник «ДНР», ученый-религиовед Игорь Козловский.

«"Изоляция" для Донецка была культурным оазисом, где проходили очень важные и интересные культурные мероприятия. Она играла значительную роль в становлении культурного образа Донецка. Когда произошел ее захват, сначала было непонятно – зачем. Потом уже начали доходить слухи, что там была создана концлагерь-тюрьма», – сказал он.

По его словам, о «подвале» «МГБ ДНР» на территории захваченного фонда «Изоляция» он слышал, после того, как сам оказался в одном из таких мест в январе 2016 года. «Уже тогда были слухи, что есть и другие "подвалы". Привозили людей из "подвалов" областной телерадиокомпании. "Подвалы" были там, где была полиция, "подвалы" промышленных зданий. Это действительно подвалы, где люди просто лежат на полу, никаких условий для существования там не существует. Дважды в день вывозят в туалет: две минуты утром, две минуты вечером, если не забывают. И один раз в день, возможно, кормят», – отмечает Козловский.

После того как его перевели в СИЗО в Донецке ученый общался с теми, кто до этого находился в «подвале» «МГБ ДНР» на территории захваченного фонда «Изоляция». «А потом и освобождался с этими ребятами. Кто месяц, кто три месяца, кто дольше. "Изоляция" отличалась тем, что там были постоянные пытки. Я знаю одного человека, которого постоянно пытали. Днем он работал, а ночью его пытали. Это у них было постоянно. Их пытки были даже не связаны с тем, чтобы выбить какие-то показания», – говорит дончанин.

«Эта садистская методика, направленная на то, чтобы сломать человека не только физически, но и психологически. Создать из него уже не человека, а животное. Я и сейчас периодически общаюсь с родными, родителями тех, кто удерживается в "Изоляции". Разное количество людей там они называют и разные данные. Но всех, подчеркиваю, не только пытают, но есть еще и принудительная грязная работа, которая также истощает людей, которые там находятся», – рассказал Козловский.

Ученый акцентировал, что Лягин и его «соратники» в «ДНР» должны быть наказаны со всей строгостью закона за содеянное: «Это преступление выходит за рамки человечности. Организаторы этого преступления – Лягин и другие должны быть наказаны и за это тоже. Если зло не наказано – оно возвращается и возвращается в стократном размере. Задача гражданского общества – не только об этом постоянно напоминать, но и давить на правоохранительные органы, на наши структуры, на наши суды, чтобы справедливость была».

Напомним, заседание суда по делу бывшего главы «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина назначено на сегодня, 3 сентября.

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