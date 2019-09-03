На Луганщине ремонтируют школу за почти 4 миллиона

В Меловском районе Луганщины продолжается капитальный ремонт Морозовской ООШ I-III ступеней. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Работы реализуются в рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины и Европейского банка.

В рамках проекта уже проведена замена оконных и дверных блоков, заменена крыша, проведены работы по ее утеплению и отделки деревянных конструкций огнезащитным составом.

Сейчас ведутся работы по утеплению фасада.

Общая стоимость проекта составляет 3 млн 928 тыс. грн.