Это кому-то надо: Лукашенко о причинах войны на Донбассе

Война на Донбассе не прекращается потому, что есть люди, которые заинтересованы в продолжении конфликта. Такое мнение сегодня, 3 сентября, на международной антитеррористической конференции в Минске выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Почему не прекратили этот конфликт до сих пор (5 лет прошло)? Потому что это кому-то надо!» – сказал Лукашенко, не став уточнять, кто, на его взгляд, может быть заинтересован в войне на востоке Украины.

Лукашенко также напомнил о том, что Беларусь предлагала свою помощь в урегулировании конфликта на востоке Украины.