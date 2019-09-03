«Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце»: Как получить помощь по проекту

Фонд Рината Ахметова помогает детям навсегда забыть о страшном диагнозе – пороке сердца. В рамках проекта «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце» проведено 106 операций по установке специального импланта-окклюдера, сообщает пресс-служба Фонда.

Одним из участников проекта стал 11-летний Даниил Лепихов из Мариуполя (Донецкая обл.).

«Сыну было два года, когда врачи впервые услышали шумы у него в сердце, однако никаких патологий тогда не обнаружили. Два года спустя кардиолог обнаружила хорды и решила, что шумы возникают из-за этого. Тогда Даню поставили на учет, а затем он проходил ежегодные проверки. При этом ребенок последние несколько лет занимался танцами, но частую одышку мы списывали на излишний вес», – рассказала мама Елена.

В этом году, когда Даниилу исполнилось 11 лет, очередное УЗИ показало открытый артериальный проток, то есть порок сердца. Приехавшие в Мариуполь из Института сердечнососудистой хирургии им. Амосова врачи подтвердили диагноз и рекомендовали провести операцию. Наиболее оптимальным вариантом была установка окклюдера, но стоимость импланта была для семьи неподъемной. На помощь пришел Фонд Рината Ахметова, и 24 июля сердце Дани стало здоровым.

«Большое спасибо за помощь, за то, что наш ребенок выздоровел», – сказали родители мальчика.

Как получить помощь по проекту. «Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце» – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.