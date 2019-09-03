В прифронтовом Майорске будет работать мобильная клиника

В прифронтовом Майорске, расположенном вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), будет работать мобильная клиника. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

«4 сентября в н. п. Майорск в здании военно-гражданской администрации с 9:00 до 12:00 будет вести прием врач-терапевт, невропатолог, хирург, гинеколог, "Врачи Мира" и мобильная клиника Международного комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

«Призываем жителей поселка не быть равнодушным к своему здоровью и пройти обследование», – отмечают в администрации Зайцево.