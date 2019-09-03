Эффективное общение: В зоне ООС для воинов НГУ провели тимбилдинг

В зоне Операции объединенных сил для воинов Национальной гвардии Украины (НГУ) провели курс тимбилдинга, который помогает гвардейцам морально разгрузиться, пообщаться и даже получить заряд энергии, сил и вдохновения, которые в дальнейшем помогают качественно выполнять боевые (специальные) задачи. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба группировки НГУ «Восток».

Психологи группировки, посещая личный состав, обучают и практически демонстрируют важность эффективного общения. «Постоянное взаимодействие внутри коллектива, которое сопровождается пониманием друг друга, гарантирует исключение значительных конфликтов, а тем самым и повышения качества выполнения боевых (специальных) задач», – отметил офицер-психолог майор Валентин Малик.

Уточняется, что существует много способов настройки командной работы в воинском коллективе, но наиболее эффективной и удобной методикой является занятие по тимбилдингу, которое содержит в себе приемы: моделирование ситуации, игровые моменты и их анализ, активная обратная связь, обсуждение значимости темы, отслеживание участниками стратегий личного поведения. При объединении коллектива повышается работоспособность, полностью меняется подход к задачам, увеличивается скорость их выполнения.