«Движение слабое, но двигаемся»: Ситуация в пунктах пропуска днем 3 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Влад: «12:19. На выезд из Горловки порядка 70 машин, движение слабое, но двигаемся».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «11:12. Еленовка из Донецка: авто до 2-го туалета»;

Наталья: «11:34. Еленовка из Донецка, подъехали в 8:30, еще до паспортного ДНР не доехали»;

Sergey: «11:44. Новотроицкое в Донецк: 25 машин»;

Sergey: «12:26. Новотроицкое в Украину: около 50 машин»;

Sergey: «12:42. Еленовка в Донецк: около 40 машин»;

«La La»: «12:43. Еленовка в Украину: машин 80, движется так себе. Но движется. По льготной пропускают – по усмотрению погранца»;

Наталья: «12:49. Новотроицкое из Донецка машин 30, на "нулевом" украинском простояли минут 20»;

Denis: «13:16. В Новотроицком "ноль" 30, основной 20 в сторону Украины»;

Sergey: «13:52. Еленовка в Мариуполь 25 машин. Досмотр на въезд в Донецк очень тщательный».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «14:12. В 12:45 из ЛНР в Станицу прошли за час. "Сквозняком". Не спеша».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: