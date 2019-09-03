НВФ активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты, – украинская сторона СЦКК

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты, что является недопустимыми фактами нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Так, вчера, 2 сентября, в период с 20:40 до 21:25 НВФ обстреляли позиций украинских защитников в районе населенного пункта Хутор Вольный. Установлено, что огонь НВФ вели с направления временно неподконтрольного украинской власти населенного пункта Золотое-5, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин).

Сегодня, 3 сентября, по информации украинской стороны, в период с 05:30 до 05:50 НВФ в очередной раз обстреляли позиций украинских защитников в районе населенного пункта Троицкое. Установлено, что огонь НВФ вели с направления временно неподконтрольного украинской власти населенного пункта Калиновое, применив при этом минометы 82-го калибра (5 мин).

«Вышеуказанные факты еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнение Минских соглашений», – подытожили в штабе ООС.

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