Вот все, что осталось: Житель Макеевки показал заброшенный завод (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) показал заброшенный завод.

Макеевский труболитейный завод имени Куйбышева, который расположен по ул. Свердлова, по словам Артура, много лет закрыт. «Во времена СССР он гремел на весь мир. Трубы этого завода ценились в разных странах, были востребованы», – сообщил макеевчанин.

«В 90-е годы, в конце, он обанкротился и прекратил существование», – добавил он.

Житель Макеевки показал разрушенное здание, где располагалась администрация, остатки железнодорожного пути, по которому получали сырье и отгружали готовую продукцию, бывшую центральную заводскую проходную.

«Вот все, что от завода осталось. Все вокруг тут поросло деревьями, кустарниками», – прокомментировал Артур опубликованные кадры.

Он добавил, что «потихоньку все разграбили», и сейчас завод полностью разрушен.