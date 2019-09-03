Кабмин реорганизовал Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ

Правительством Украины принято решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Так, Кабинет министров Украины принял Постановление от 2 сентября 2019 года № 829 «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

«Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц является правопреемником имущества, прав и обязанностей Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», – говорится в постановлении.

Постановление обнародовано на Правительственном портале.

Как сообщалось ранее, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Оксана Коляда не исключала переформатирования возглавляемого ею ведомства. По мнению народного депутата фракции «Европейская солидарность», экс-министра Минвет Ирины Фриз, Министерство по делам ветеранов и МинВОТ нельзя объединять.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров.

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