Новое правительство Украины: Как изменились министерства в Кабмине (Инфографика)

Правительство Украины реорганизовало ряд министерств и оптимизировало их работу. Некоторые переименованы, некоторые объединены, некоторые являются совершенно новыми. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает Правительственный портал.
Так, Кабинет министров Украины принял Постановление от 2 сентября 2019 года № 829 «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».
Согласно документу, переименованы 4 министерства:
- Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития громад и территорий Украины;
- Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Министерство экологии и природных ресурсов в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Министерство по делам ветеранов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Реорганизованы были 3 министерства:
- Министерство аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды;
- Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Образованы 2 новых министерства:
- Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, реорганизовав путем преобразования Министерства информационной политики и положив на созданный центральный орган исполнительной власти задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, которые ликвидируются.
- Министерство цифровой трансформации Украины, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления путем преобразования.
Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта – ликвидированы.
Чтобы разобраться, как было и как стало, – смотрите в инфографике:
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Украины утвердила Кабинет министров.
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