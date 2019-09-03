Жители Мариуполя могут получить услуги, связанные с рождением ребенка, по упрощенной процедуре

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители имеют возможность получить услуги, связанные с рождением ребенка по упрощенной процедуре. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания благоприятных условий для получения услуг, связанных с рождением ребенка» одобрил Кабинет Министров Украины, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что уже сейчас в каждом роддоме города по упрощенной процедуре можно получить свидетельство о рождении ребенка, а также, оформить в онлайн режиме получение социальной помощи при рождении ребенка.

Также, проект «Е-малятко» предусматривает полный комплекс услуг по одной заявке:

государственная регистрация родившегося ребенка;

регистрация места проживания ребенка;

назначения помощи при рождении ребенка;

регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при определенных условиях)

регистрация в демографическом реестре;

происхождения рождении ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);

регистрация в государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

Уточняется, что такую унифицированную заявку можно подать как в органы государственной регистрации актов гражданского состояния, так и в учреждения здравоохранения, и через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Родители также смогут подать заявку в электронном виде. «Система будет работать очень просто: родители через электронный кабинет у себя дома идентифицируют свое лицо электронным ключом и подают одну заявку, в которой указано имя ребенка и те услуги, которые они хотят получить. Заявку прорабатывают соответствующие государственные органы, а родители получат услугу без необходимости посещать различные государственные учреждения, тратя время на очереди», – пояснили в горсовете.

Более подробную информацию по этому вопросу жители Мариуполя могут получить лично в территориальных отделах по работе с гражданами департамента социальной защиты населения:

Левобережный район – пр-т Победы, 16;

Центральный и Приморский районы – пр-т Металлургов, 35;

Кальмиусский район – ул. Чукарина, 17.

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