В «Л-ДНР» прибыли дополнительные диверсионные группы из РФ

На неподконтрольную украинским властям территорию Луганской и Донецкой областей из Ростовской области (Российская Федерация) прибыли дополнительные диверсионные группы. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск с 1 сентября с. г. увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения. В частности, активизирована диверсионно-разведывательную деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар», – говорится в сообщении.

В то же время, по информации ГУР, на неподконтрольную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ.

При этом, отметили в Минобороны, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжают использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России в «Л-ДНР» неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля.