Официальному Киеву не следует обещать быстрый мир на Донбассе, – Елисеев

Официальному Киеву не стоит обещать быстрый мир на Донбассе, чтобы не оказаться в российской «мышеловке». Такое мнение выразил украинский дипломат, политический советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в Twitter, комментируя вчерашнюю встречу советников лидеров Нормандской четверки.

«Совет по переговорам в Нормандском формате: официальному Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Потому что такой мир – оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в том числе с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит Нормандской четверки ради саммита», – написал Елисеев.

Ранее сообщалось, что вчера, 2 сентября, Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Берлин для участия в переговорах относительно перспектив «Нормандской» встречи на высшем уровне.

Читайте также: