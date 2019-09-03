Осторожно, аферисты: На Донетчине «соцработник» забрала у пенсионерки 24 тыс. грн

В Славянском районе пожилая жительница потеряла свои сбережения во время визита «социального работника». Злоумышленница воспользовалась случаем и обыскала жилье пенсионерки, забрав 24 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Славянский отдел полиции поступило сообщение из села Сергеевка о том, что 80-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы. Выяснилось, что к потерпевшей пришла женщина, которая представилась работником социальной службы. Она рассказала о смене денег и повышении цен на продукты, после чего предложила «помощь».

Пока пенсионерка ходила за паспортом в другую комнату, «соцработник» обыскала ее вещи и нашла пакет с деньгами. Забрав 24 тыс. грн, она положила вместо них в пакет газетные листы.

Хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег лишь через некоторое время.

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению и разоблачению преступницы», – говорится в сообщении.

Полиция в очередной раз предупреждает местных жителей о необходимости быть бдительными и не пускать в дом посторонних людей и не проводить с ними никаких операций с деньгами.

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