Пенсии военным в Украине: Как будут начислять выплаты уволенным в командировке

В Украине военным, уволенным во время командировки, пенсию будут начислять по зарплате на основном месте службы. Соответствующее постановление* Кабинета министров Украины вступило в силу 28 августа 2019 года, передает «ЛІГА. Закон».

Так, военнослужащим, которые были в командировке и впоследствии уволенным со службы в связи с выходом на пенсию непосредственно с должностей, на которых они находились, перерасчет пенсий должен осуществляться в соответствии со справками о размере денежного обеспечения, выданных государственными органами, согласно приказам которых лица отправлялись для выполнения служебных обязанностей.

Раньше основанием для пересчета служили справки с места командировки.

Кроме того, в постановлении указано, что военным, направленным для выполнения служебных обязанностей в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, организации и предприятия и уволенным со службы в связи с выходом на пенсию непосредственно с занимаемых должностей, денежное обеспечение определяется в размере, установленном по аналогичным или соответствующим должностями в органе, из которого они были направлены.

По желанию военнослужащего денежное обеспечение определяется по должности, которую он занимал до командировки для выполнения служебных обязанностей в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других учреждениях, организациях и предприятиях.

*Постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"» от 21 августа в 2019 г. № 784.

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