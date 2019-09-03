На блокпосту Донетчины изъяли боеприпасы

В Славянском районе (Донецкая обл.) на блокпосту правоохранители изъяли у жителя Харьковщины 5 гранат с запалами и каннабис, которые он пытался вывезти в мирных области. В отношении правонарушителя открыты уголовные производства. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, 2 сентября, на блокпосту возле с. Долина Славянского района правоохранители остановили для проверки водителя автомобиля, который следовал за пределы региона. При осмотре салона, среди личных вещей мужчины, полицейские обнаружили 2 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД-5, а также 5 запалов и дымовую мину. Также рядом находились свертки с веществом зеленого цвета, которая имела характерный запах каннабиса», – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, за рулем автомобиля был 37-летний житель Харькова. Все запрещенные предметы изъяла следственно-оперативная группа.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.