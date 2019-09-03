Разминирование моста в Станице Луганской: Обезврежено более 700 боеприпасов

В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) во время проведения работ у моста через реку Северский Донец пиротехники обнаружили и обезвредили 708 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 3 сентября, рассказал пресс-офицер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области Александр Чалый, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

Он отметил, что работы, выполняемые специалистами ГСЧС, разделены на две категории. Это обследование и разминирование местности и инженерные работы по разборке 3-х фортификационных сооружений, расположенных на дороге.

«Всего за это время обнаружено и обезврежено 708 взрывоопасных предметов. В основном, современные боеприпасы – гранатометные выстрелы ВОГ, артиллерийские снаряды достаточно больших калибров, также было выявлено 14 специально установленных взрывных устройств», – сказал Чалый.

По его словам, работы начались 1 августа. До 16 августа продолжалось разминирование участка радиусом 125 м вблизи моста. Затем аналогичные работы проведены на объездной и вспомогательной дороге, по которой на объект доставляют инженерную технику. Сейчас пиротехники работают непосредственно на участке под разрушенным мостом. К работам привлечены три пиротехнических расчеты – всего 15 человек.

Также Александр Чалый отметил, что сначала сотрудники ГСЧС обследуют территорию, после чего работники лесоохотничьего хозяйства выполняют свою задачу.

Еще одна часть работ – разборка фортификационных сооружений. «На сегодня все три фортификационных сооружения полностью разобраны. К расчистке были привлечены 11 человек и три единицы техники», – уточнил Чалый.

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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