Проблемы пострадавших от конфликта на Донбассе: Правозащитники обратились к Кабмину

Общественная организация «Донбасс SOS» обратилась к Кабинету Министров Украини и Офису Президента Украины с призывом не оставить без внимания и защиты пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе мирных граждан – переселенцев, тех кто остался на неподконтрольной украинским властям территории, кто живет вдоль линии разграничения. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает на сайте организации.

«Мы, команда "Донбасс SOS", призываем: пострадавшие от вооруженного конфликта гражданские лица – внутренне перемещенные лица (ВПЛ), те кто остался на неподконтрольной территории, кто живет вдоль линии разграничения – не должны остаться без внимания и защиты профильного министерства», – говорится в сообщении.

В организации отметили, что «Донбасс SOS» уже более пяти лет помогает переселенцам, людям, проживающим вдоль линии соприкосновения и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«К нам ежедневно обращаются десятки, а то и сотни наших граждан по поводу невозможности реализации их базовых прав и свобод. Проблемы с обеспечением жильем, условия проживания, невыплата пенсий, социальной помощи, проблемы при пересечении КПВВ, оформление документов, перевод заключенных, оставшихся в местах несвободы в ОРДЛО*, незаконное задержание, пропавшие без вести, отсутствие помощи раненым и родным погибших, отсутствие помощи государства в восстановлении разрушенного жилья, ограниченные избирательные права, сложное психологическое состояние, – это далеко не полный список проблемных вопросов людей, с которыми к нам обращаются каждый день», – подчеркнули в общественной организации.

Правозащитники уточнили, что по состоянию на 2 сентября 2019 года зарегистрировано 1 млн 405 тыс. 184 переселенца, а около 3 млн украинцев живут в оккупации.

«Приходится констатировать, что в Украине до сих пор отсутствует надлежащая комплексная государственная политика по защите пострадавшего от вооруженного конфликта на востоке Украины гражданского населения. Проблемы наших соотечественников могут получить решение только с помощью сильной структуры уровня министерства со всеми необходимыми полномочиями», – добавили в организации.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей