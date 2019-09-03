Россиянин, воевавший за НВФ на Донбассе, получил 15 лет тюрьмы

Гражданина России, который воевал за незаконные вооруженные формирования (НВФ) на неподконтрольном украинской власти Донбассе, подозреваемого в убийстве не менее восьми украинских военных, суд приговорил к 15 годам заключения. Об этом сообщается в приговоре Артемовского горрайонного суда Донецкой области.

В документе, в частности, говорится, что подсудимый является уроженцем с. Левокумское Левокумского района Ставропольского края Российской Федерации. Примерно 10 декабря 2014 года в г. Ростов-на-Дону (РФ) он был задержан в административном порядке сотрудниками местной полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Примерно 24 декабря 2014 года, после отбытия 15 суток админареста в одном из районных отделений полиции, ему было сообщено о наличии заявления о незаконном завладении транспортным средством, на котором последний был задержан, что, согласно Уголовному кодексу РФ, является уголовно наказуемым деянием. При этом мужчине было сообщено, что единственным способом избежания уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством является помощь в обслуживании военной техники в российском городе Донецк, на что последний согласился.

В дальнейшем этот россиянин, в сопровождении неустановленных представителей власти РФ и еще 21 человек на грузовом автомобиле ГАЗ-66 были доставлены в российский Донецк, где их встретил военнослужащий ВС РФ в камуфлированной форме в звании капитана и сообщил, что техника, которую они должны обслуживать, отправлена в Красный Луч (после переименования Хрустальный, Луганская обл.).

В тот же день, россиянин на автомобиле ВАЗ выехал из российского Донецка и на неконтролируемом участке российско-украинской границы, пересек государственную границу Украины.

В Красном Луче (Луганская обл.) в декабре 2014 года он вступил в батальон «Август», входящий в состав НВФ «ЛНР». «В дальнейшем в период времени с 24 декабря 2014 года до 23 января 2015 года с целью дальнейшего участия в совершении на территории Донецкой и Луганской областей Украины террористических актов, нападений на организации, предприятия, учреждения и граждан, в том числе на представителей сил АТО, которые защищают территориальную целостность государства Украина, в г. Красный Луч Луганской области обслуживал танки Т-64 и Т-72 различных модификаций, находящихся в пользовании батальона "Август" террористической организации "Луганская народная республика" и получал специальные навыки их управления», – говорится в приговоре.

Также установлено, что в этот период член НВФ был водителем-механиком танка «Т-64-Б», который атаковал позиции подразделений ВСУ вблизи населенного пункта Санжаровка Артемовского района (после переименования – Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Так, 23 января 2015 года члены батальона «Август» получили задание захватить и удерживать высоту 307,9 в районе Санжаровки. Он вместе с другими членами НВФ «Август» на 3-х танках Т-64 и 1 танке Т 72 должен был совершить нападение (наступление) на позиции военнослужащих сил АТО в районе Санжаровки и огнем из пушки и пулеметов танка начал уничтожать танки, зенитные установки, автомобильную технику сил АТО и убивать военнослужащих ВСУ.

25 января 2015 года в результате боевого столкновения российский танкист был захвачен военнослужащими ВСУ.

В суде член НВФ обвинялся в ряде преступлений, в том числе гибели не менее 8 военнослужащих ВСУ.

Суд признал необходимым назначить гражданину РФ наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 70 ч. 1 УК Украины, то есть по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, признав его виновным в совершении преступлений и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства всего имущества, являющегося собственностью осужденного.

В СМИ также сообщается, что речь идет о Руслане Гаджиеве, которого в Украине готовы обменять на удерживаемых в РФ украинских политузников,