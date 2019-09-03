В чем лучше хранить сбережения: Советы от инвестиционного консультанта

Выбирая форму сбережений, нужно исходить из задач, которые мы перед собой ставим. Об этом «Донецким новостям» рассказал инвестиционный консультант Сергей Ивагло.

По его словам, в плане выбора формы сбережений все зависит от задач, которые мы ставим перед собой. «Если это краткосрочные цели, которые нужно решить в течение месяца или года, то однозначно нужно не дергаться, и держать средства в валюте», – уверен эксперт.

Он отмечает, что Украина проходит этап нового становления – новые президент, новый Кабмин. «Мы не понимаем, как будет работать экономический блок. Поэтому лучше "пересидеть" в валюте. Даже если валюта просядет на пару пунктов, для 95% нашего населения данная просадка не будет иметь значительных последствий. Бегать менять деньги, перекладывать их в гривны – нет смысла», – объясняет инвестиционный консультант.

«Есть риск грабежей, риск хранения крупных сумм денег дома. Чем меньше метаний, тем лучше. Недаром говорят, что деньги любят тишину. Поэтому рекомендация с точки зрения короткого промежутка времени (до года) – не дергаться и держать средства в валюте», – советует Ивагло.

Если же мы говорим о длительном периоде (5-10 лет и более), то ответ классический – мультивалютная корзина. «Это значит, что надо разбить свои капиталы на три валюты: примерно половина – нацвалюта, а вторая половина – портфель в евро-долларах», – советует эксперт.

Такие выводы, как объяснил эксперт, подкрепляются аналитическими расчетами, проведенными с 1998 года по 2018 год.

Более подробно с мнением инвестиционного консультанта и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Как "очень хорошо", так и "очень плохо": Эксперты рассказали о курсе гривны и формах сбережений».

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