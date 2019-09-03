В отсутствие сборников: «Шахтер» продолжает подготовку (Фото)

ФК «Шахтер» без футболистов, вызванных в свои национальные сборные, продолжает подготовку к предстоящим матчам, сообщает пресс-служба «горняков».

С самого утра поздравления игроков, административного и медицинского департаментов принимал Луиш Каштру. Наставнику «горняков» исполнилось 58 лет. Команда пожелала тренеру здоровья и больших побед вместе с «Шахтером».

В сегодняшней тренировочной сессии приняла участие группа футболистов Академии «оранжево-черных»: Никита Турбаевский, Александр Кемкин, Артем Холод, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив, Эдуард Козик, Назарий Муравский, Иван Семенихин. Вместе с молодыми воспитанниками загородный комплекс «Святошин» посетил и главный тренер «Шахтера» U21 Фернандо Валенте. Португальский специалист внимательно следил за рабочим процессом, а после занятия долго общался с Луишем Каштру. Отметим, что сессия длилась ровно час и включала игровые упражнения с мячами.

«Побывать впервые в расположении главной команды – это незабываемые впечатления. Очень понравилась тренировка и то, с какой скоростью игроки работают с мячом. Рад был пообщаться с Исмаили, Тайсоном и другими ребятами. Эмоции переполняют, нет слов! Счастлив поработать с чемпионами», – поделился впечатлениями 16-летний полузащитник «Шахтера» U21 Олег Очеретько.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»