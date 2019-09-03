Луганщина: Как будут восстанавливать работу областной больницы-переселенца

На Луганщине восстанавливать потенциал Луганской областной клинической больницы будут с учетом современных потребностей и реалий. Об этом рассказал главный врач больницы Федор Соляник.

«Наша цель – создать многопрофильную областную больницу совершенно иного типа. Это должна быть многопрофильная и высокоспециализированная больница интенсивного лечения. Мы сегодня входим в реформу здравоохранения и должны считать каждую копейку, потому что мы ее должны заработать. Содержание одной больничной койки в больнице обходится в 100 тыс. грн в год», – отметил он.

По его словам, бюджетные деньги должны использоваться эффективно и для создания необходимых условий для лечения пациентов. «Мы идем по пути инноваций. Материально-техническая база – раз. Высокоспециализированные кадры – два. И инновационные технологии – три. Вот три кита, на которых держится современное здравоохранение за рубежом», – говорит Соляник.

«Мы видим больницу не в большом количестве коек. 300 коек. Хирургического профиля, но по всем специальностям – нейрохирургия, нейротравматология, ожоговая травма, сосудистая хирургия. Это современная кардиология, когда лечение проводится не таблетированными препаратами, а активными хирургическими методами. В этом потребность очень большая», – рассказал врач.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке военный госпиталь уведомили, что через три месяца им прекращают аренду помещения, поскольку в это здание планирует переехать Луганская областная клиническая больница. Однако есть вариант, что помещения больница и госпиталь будут использовать совместно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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