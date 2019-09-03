На Харьковщине задержали одну из организаторов схемы поставок продуктов в «Л-ДНР»

На Харьковщине при попытке пересечь границу задержали одну из организаторов схемы поставок продуктов питания в «Л-ДНР» и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО* по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ. Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение НДС на общую сумму почти 8 млн грн», – говорится в сообщении.

«Чтобы избежать уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину», – сообщили в СБУ.

Отмечается, что женщине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. По решению суда она арестована.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей