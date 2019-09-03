На Луганщине полицейские обнаружили члена НВФ «ЛНР»

В прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) полицейские обнаружили члена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Так, им оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 36-летний луганчанин, который по оперативной информации находился в рядах НВФ «ЛНР». «Как пояснил оперативникам Управления уголовного розыска задержанный, в мае 2014 года он вступил в ряды НВФ, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в Александровске. При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлично за их судьбы, он покинул ряды бандформирования», – рассказала Погукай.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ведется следствие.

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