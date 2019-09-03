Германия предоставит миллион евро для гуманитарных проектов ООН в Украине

Германия выделяет 1 млн евро для гуманитарных проектов ООН в Украине. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Киеве.

«Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллиона евро. Таким образом УВКБ ООН сможет продолжать свои мероприятия гуманитарной помощи, направленные людям на востоке Украины, страдающим от конфликта по обе стороны линии разграничения», – сказано в сообщении.

К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка громад, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

«Нынешним грантом Германия продолжает свою предыдущую поддержку УВКБ ООН в Украине. По объемам своего финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (а только в текущем году 17 млн евро), она наряду с Европейским Союзом является главным гуманитарным партнером Украины. Германия также делает значительный вклад в финансируемые ЕС гуманитарные проекты в Украине. В настоящее время она является также вторым по величине взносов двусторонним гуманитарным донором в мире.