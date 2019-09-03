Приоритетная задача: В Краматорске рассказали об озеленении города

Озеленение Краматорска (Донецкая обл.) – одна из приоритетных задач местных властей. Об этом сегодня, 3 сентября, во время аппаратного совещания заявил Краматорский городской голова Андрей Панков, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как сообщил и.о. начальника отдела коммунального хозяйства Ярослав Сердюк, в городе, прежде всего удаляются, аварийные деревья, а также зеленые насаждения в тех местах, где это предусмотрено проектными работами. «Существует соответствующая комиссия, в состав которой входят представители Государственной экологической инспекции. Составляется соответствующий акт, согласно которому выдается разрешение на удаление этих или других аварийных деревьев. Они выявляются во время еженедельного обследования и в соответствии с заявлениями жителей города», – сказал он.

Сердюк заверил, что ни одно дерево не удаляется без причины, а вместо них осенью обязательно будут высажены новые деревья, когда для этого будут необходимы погодные условия. В этом году планируется высадка деревьев, в том числе хвойных, на центральных улицах города. Например, в «Лабиринте» будут высажены платаны (высотой могут вырастать до 30-40 м и создавать густые кроны), березы, клены и каштаны.

Как сообщил мэр города, на месте удаленных деревьев обязательно будут высажены новые. «Которые через 10 лет будут дарить тень нашим детям и внукам. А если мы не будем проводить эту работу, то это может представлять опасность», – отметил Панков.

Так, по результатам обследования комиссии, только по ул. Дружбы установлено 52 сухих дерева. Работа в этом направлении будет активизирована.

«Сейчас процесс озеленения Краматорска требует также поддержки депутатского корпуса – чтобы проводить высадку деревьев осенью, необходимо, чтобы депутаты в ближайшее время одобрили выделение средств на этот вид работ», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в центре Краматорска приводят в порядок местный сквер. А одновременно с этим – спиливают березы и ясени. Некоторые горожане не понимают, почему избавляются от деревьев.

Читайте также: