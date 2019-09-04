Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: В Мариуполе желающие есть, но матпомощи нет

В Мариуполе (Донецкая обл.) статус ребенка пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта получат еще 243 человека. Об этом сообщила начальник управления «Служба по делам детей» Наталья Красильникова.

По ее словам, вопрос о присвоении нового статуса мариупольским детям рассмотрят на заседании исполнительного комитета Мариупольского городского совета.

Красильникова отметила, что материальная помощь детям, пострадавшим от военных действий, пока не предусмотрена. Выплаты получили только дети, получившие физические травмы и увечья в результате обстрелов.

По данным начальника управления, сейчас статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта, уже имеют порядка 7 тысяч мариупольцев.

Право на получение такого статуса имеют горожане, которые на момент старта антитеррористической операции (АТО) на территории Мариуполя не достигли совершеннолетия. Подать документы на получение статуса можно через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там доступна административная услуга «Подача заявления на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов».

Напомним, в Министерстве социальной политики подтвердили, что статус ребенка, пострадавшего в военном конфликте, не дает никаких привилегий. Поэтому регистрировать «детей войны» родители не спешат. Но чиновники уверяют, что вскоре льготы появятся. О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 27 марта, в Донецкой и Луганской областях Службы по делам детей зарегистрировали более 15 тысяч детей со статусом пострадавших в результате военных действий и вооруженного конфликта.

Также сообщалось, что в Украине не все родители детей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, обращаются для них за статусом ребенка, признанного пострадавшим в результате военных действий и вооруженного конфликта, так как не понимают, зачем он нужен.

Источник: MRPL.city

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