Нормандский саммит: Пристайко рассказал, о чем дипломаты говорили в Берлине

На встрече в «Нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась вчера, 2 сентября в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который выступал именно в роли советника президента, украинским журналистам по завершении почти 8-часовых переговоров, сообщает « Укринформ ».

«Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», – сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех четырех сторон, он раскрыть не может.

Впрочем, среди конкретных вещей, которые нужно достичь, дипломат назвал разведение сил и средств у Станицы Луганской и еще в двух других местах, о чем лидеры договорились еще в 2016 году. «Именно поэтому мы собираемся довести до конца этот процесс разведения», – пояснил дипломат.

Для этого надо сделать известные шаги: прекратить стрелять, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить – отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги. Эта процедура прописана, но все это время ее не придерживались, заметил министр. Ради достижения конкретного прогресса было решено приложить пока все усилия в Станице Луганской, вместо всех 3 участков, начать восстанавливать там мост.

О дате саммита Нормандской четверки пока тоже говорить рано. Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. На взгляд Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

При этом, по слоам Пристайко, советники не говорили:

об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы;

о миротворческой миссии в Донбассе;

о «Дорожной карте» выполнения Минских договоренностей, которая была достигнута договоренность разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

«К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались», – констатировал Пристайко.

Он подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена «завершить войну как можно скорее».