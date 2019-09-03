Для жителей и переселенцев: В районную больницу на Донетчине вложили 52 миллиона (Фото)

В Донецкой области Великоновоселковская центральная районная больница за 5 лет получила 52 млн грн на ремонт и приобретение современного оборудования. Об этом сегодня, 3 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко по итогам рабочей поездки.
По его словам, средства, в основном, поступили из Государственного фонда регионального развития и районного бюджета.
За эти деньги были утеплены фасады корпусов отделений, отремонтированы кровли, внутренние помещения стационара, заменена теплотрасса и установлены отопительные котлы.
Кроме того, приобрели компьютерный томограф, лапароскопическую стойку для хирургических вмешательств, дентальную рентгенологическую установку, лабораторные анализаторы и тому подобное.
По словам главы области, теперь более 38 тыс. жителей района (из которых почти 18 тыс. – переселенцы) получают качественные медицинские услуги, в том числе – и круглосуточную экстренную (неотложную) помощь.
Кириленко рассказал, что в больнице функционируют хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое отделение, отделение экстренной медпомощи, кабинеты рентгена, компьютерной томографии и амбулаторного гемодиализа.
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