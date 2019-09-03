Проблемы ветеранов и преселенцев: Премьер-министр заявил о понимании позиций

Для решения проблем и потребностей ветеранов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) правительство будет искать необходимые механизмы. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды с представителями Движения ветеранов Украины, сообщает сегодня, 3 сентября, пресс-служба Кабмина.

Сообщается, что встреча была очень откровенной и искренней. Говорили об объединении социальных групп, вокруг которых сосредоточена работа двух министерств – по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Нам удалось доказать приоритетность проблем и потребностей ветеранов и внутренне перемещенных лиц для правительства. Однако должен признать, что проблема глубже, чем мы прогнозировали изначально. Но я уверен, что мы найдем необходимые механизмы. В ближайшее время я дам поручение Минфину, Минюсту, Минветеранив и Минсоцполитики быстро провести рабочие совещания по этому вопросу. Думаю, решение найдем. Главное, что есть понимание позиций», – считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.