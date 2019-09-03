Стало известно, когда в Краматорске заработает инклюзивно-ресурсный центр

В Краматорске (Донецкая обл.) инклюзивно-ресурсный центр (ИРЦ) начнет свою работу в октябре-ноябре. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, сейчас в ИРЦ активно продолжаются ремонтные работы. Некоторое время они были приостановлены, поскольку нуждались во внесении корректировки в первоначальный проект. Сейчас были учтены все пожелания специалистов и представителей комитета по доступности, а на сессии дополнительно были выделены необходимые средства для оборудования подъемника для маломобильной категории посетителей.

«Ожидается, что обновленный ИРЦ начнет свою работу в октябре-ноябре – необходимое современное оборудование уже закуплено за счет государственного бюджета и ждет установку после завершения самого процесса ремонта», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, проект решения о создании ИРЦ в Краматорске был опубликован на сайте городского совета 24 мая 2018 года. Планировалось, что заведение должно было открыться 1 сентября. Подобные центры создаются по всей стране и финансируются за счет государственных субвенций. Краматорск на это получил 890 тыс. грн.

Напомним, в Краматорске планируется открыть 14 инклюзивных классов и 4 группы в детских садах.

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