Нормандский формат: Стало известно, на чем настаивала российская делегация в Берлине

Помощники лидеров «Нормандской четверки» на встрече в Берлине вчера, 2 сентября, не согласовали конкретную дату саммита, но существенно продвинулись в дискуссии. Об этом сообщил близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, пишет российский «ТАСС».

«Насколько мне известно, вчера помощники лидеров "Нормандской четверки" не согласовали конкретную дату саммита. Они обсудили условия, при которых саммит может состояться», – сказал российский эксперт.

Как сообщил Чеснаков, «российская делегация настаивала на том, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов». «Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать "формулу Штайнмайера"», – отметил он, добавив, что удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам.

«В целом, возможность возобновления работы "Нормандского формата" приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена, как на уровне помощников лидеров, так и в Контактной группе», – подытожил Чеснаков.

Напомним, что, по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, на встрече в «Нормандском формате» на уровне политических советников речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.