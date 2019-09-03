Закончен полный демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской, – ЛугОВГА (Фото)

Сегодня, 3 сентября, украинская сторона закончила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений у разрушенной части моста у Станицы Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, сегодня в 7:45 в сопровождении представителя СЦКК к месту разбора фортификационного сооружения были доставлены кран, грузовик, автопогрузчик, аварийно-спасательный автомобиль ГСЧС. Здесь работали 11 человек инженерной группы ГСЧС. Шесть работников автодорожной службы убирали песок и мусор с проезжей части дороги. Также прибыл представитель от ООО «Укртрансмост».
Четыре пиротехнических подразделения ГСЧС проверяли и очищали от взрывоопасных предметов грунтовую дорогу, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.
Как сообщалось ранее, в районе Станицы Луганской во время проведения работ у моста через реку Северский Донец пиротехники обнаружили и обезвредили 708 взрывоопасных предметов.
Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.
Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганской принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».
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