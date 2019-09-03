Эксперт рассказал, будет ли в Украине резкое повышение прожиточного минимума

В Украине в следующем году не стоит ожидать резкого повышения прожиточного минимума, поскольку в этом случае правительство должно будет искать существенные средства на все социальные выплаты, зарплаты и пенсии, привязанные к этому показателю. Об этом рассказал экономист Виктор Скаршевский, передает «УНН».

«То, что премьер озвучил это (намерение – ред.) – это нормально. Как минимум, это говорит о том, что он понимает и видит очевидные вещи. Как я понял, он сказал: мы на сколько сможем, настолько и будем повышать. Я не думаю, что будет в два раза повышен в бюджете на 2020 год, так как до прожиточного минимума привязаны все социальные стандарты и выплаты малообеспеченным и одиноким матерям, и минимальная пенсия, в том числе, то есть это за собой может повлечь большие дополнительные расходы госбюджета», – подчеркнул Скаршевский.

Он уточнил, что прожиточный минимум, заложенный в госбюджете, в 2 раза ниже, чем фактический прожиточный минимум, который рассчитывает Министерство социальной политики Украины, и примерно в 3,5 – 4 раза ниже, чем реальный прожиточный минимум в стране.

Следует отметить, что вчера, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что одной из приоритетных задач работы нового правительства станет пересмотр прожиточного минимума в сторону увеличения и снижения тарифов на коммунальные услуги.

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