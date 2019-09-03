Отремонтированный за 40 миллионов детский сад на Донетчине пока простаивает (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) капитально отремонтировали детский сад. Его ремонт обошелся в более 40 млн грн. Об этом сегодня, 3 сентября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко по итогам рабочей поездки.

«Ждет детей капитально отремонтированный детский сад в Волновахе. Основную часть расходов взял на себя областной бюджет. От Волновахи должно поступить софинансирование в размере 2 млн 273 тыс. грн. Средства город обещает выделить на ближайшей сессии – в конце сентября. Как только это будет сделано – садик начнет свою работу», – рассказал Кириленко.

По словам главы области, сегодня он лично осмотрел детсад и пообщался с руководством города. «Отметил, что промедление с выделением средств недопустимо: дети должны прийти в новый садик, как можно быстрее», – резюмировал Павел Кириленко.

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