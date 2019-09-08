Переселенцы получают СМС о смене счетов в «Ощадбанке»: Что это значит

Процесс изменения счетов в «Ощадбанке» по международному стандарту IBAN не должен каким-то образом повлиять на сроки получения пенсий переселенцами и ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) или других социальных выплат. Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Сумы на своей странице в Facebook.

Так, АО «Ощадбанк» разместил на своем сайте информацию о сообщении Национального банка Украины: с 5 августа 2019 года в Украине вводится международный номер банковского счета (IBAN), который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. Клиенты были предупреждены, что с 5 августа 2019 года они будут получать от банка информацию об изменении действующего счета по стандарту IBAN.

«Не все клиенты банков имеют возможность активно пользоваться интернетом и видели памятку для клиентов, составленную пресс-службой АО "Ощадбанк" об изменении счетов, поэтому в последнее время в общественную приемную УХСПЧ в г. Сумы обращаются переселенцы, которым поступают смс-сообщения об изменениях счетов в банке. Люди обеспокоены и спрашивают, вовремя ли они получат свои социальные выплаты из-за изменения счетов и нужно ли брать справку с реквизитами и отвозить ее в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины и/или соответствующие департаменты социальной защиты населения», – говорится в сообщении.

Правозащитники разобрались в ситуации и в соответствии актуальности темы подготовили следующие рекомендации:

изменение действующего номера счета по стандарту IBAN не приводит к изменению положений договора (договора банковского счета/расчетно-кассового обслуживания/банковского вклада и т. п.);

банки Украины должны в период с 5 августа 2019 года до 31 октября 2019 года: принимать к исполнению документы на перевод средств/зачислять средства на счет получателя по реквизитам, вариации заполнения которых выбрал клиент-плательщик;

сообщать контролирующие органы об изменении действующих счетов клиентов-субъектов хозяйствования по стандарту IBAN;

подадут (!без заявлений клиентов!) в органы ПФУ/органы соцзащиты населения перечень счетов по стандарту IBAN.

«Информация об отсутствии необходимости передачи перечня счетов по стандарту IBAN в территориальные подразделения ПФУ и/или соответствующие департаменты соцзащиты населения была подтверждена представителем приемной УХСПЧ в г. Сумы в отделении АО "Ощадбанк". При этом процесс изменения счетов не должен каким-то образом повлиять на сроки получения пенсии и ежемесячной адресной помощи ВПЛ или других социальных выплат», – рассказали правозащитники.

В случае непоступления денег в обычный период их получения, правозащитники рекомендуют обращаться в территориальные подразделения ПФУ и/или соответствующие департаменты соцзащиты населения за пояснением.

В случае необходимости получения новых реквизитов для проведения платежей и переводов, клиенты могут обратиться в ближайшее отделение банка или сформировать справку лично в системе ОЩАД24.

Напомним, недавно ПФУ и «Ощадбанк» совместно запустили автоматический порядок перевыпуска электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ), а к правозащитникам уже поступают сообщения от людей о возникших в связи с этим проблемах.

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