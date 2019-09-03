Эвакуация-200: Стало известно, сколько вывезено тел погибших из района боевых действий

С 2014 года поисковыми группами гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» из района боевых действий вывезено 1 787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 – с временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортированы и переданы родственникам для чествования и захоронения. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«На днях исполнилось 5 лет с момента создания и начала реализации в Управлении гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины (СИМИС) гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200". Это совместный проект ВСУ, общественных организаций, Национального военно-исторического музея Украины, объединивший усилия всех силовых ведомств, правоохранительных органов и поисковиков с целью поиска, эксгумации, транспортировки в учреждения судебно-медицинской экспертизы, а в дальнейшем к местам окончательного захоронения погибших защитников Украины», – говорится в сообщении.

Первая поисковая группа начала свою работу в начале сентября 2014 года в районе ответственности «сектора Б», которым руководил тогда генерал-майор Сергей Наев.

Сегодня заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Наев сообщил, за это прошедшее время удалось приобрести бесценный опыт, создать соответствующую нормативно-правовую базу, наладить взаимодействие с центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и совместно разыскать без вести пропавших защитников Украины.

На сегодня в ВСУ считаются пропавшими без вести 70 военнослужащих. В то же время, по результатам проведенных экспертиз ДНК, состоялись совпадения генотипов неопознанных тел с 27 семьями пропавших без вести военнослужащих.

«Работа по возврату пропавших без вести воинов продолжается. И сегодня поисковые группы находятся в районе боевых действий, чтобы своей кропотливой и опасной работой вернуть пропавших без вести защитников Украины к своим семьям», – подытожили в ведомстве.

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