В Нацполиции впервые начались учения внешних операторов беспилотников (Фото)

Национальная полиция Украины получила все необходимые документы и начала обучение первых операторов беспилотников (БПЛА). Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-службу МВД Украины.

Операторы-полицейские усовершенствуют навыки выполнения задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

Сотрудники органов и подразделений Нацполиции, которые используют беспилотные авиационные комплексы для выполнения полицейских задач, повысят свой квалификационный уровень.

«Поэтому органом управления беспилотной авиации Национальной полиции - Управление организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции разработана и утверждена учебная программа беспилотных авиационных комплексов I класса по базовому квалификационному уровню И. Также составлен соответствующий учебно-тематический план. Обучение полицейских проходит на базе Государственного учреждения "Львовский специализированный центр подготовки полицейских», – говорится в сообщении.

Полицейские, которые успешно завершат обучение, получат сертификаты и летные книжки.